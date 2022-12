Palmeri: «Perisic lo scorso anno meglio di Leao! Protagonista con la Croazia»

Intervenuto in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Tancredi Palmeri ha brevemente analizzato quello che potremmo aspettarci dalla semifinale di questa sera tra Croazia e Argentina. Sottolineando l’apporto del croato anche all’Inter lo scorso anno.

IL MIGLIORE – Tancredi Palmeri non ha dubbi nel nominare l’uomo chiave della gara di questa sera tra Croazia e Argentina. Ovvero colui che, secondo il giornalista, con l’Inter lo scorso anno fu il migliore del campionato. Ecco le sue parole: «Perisic fu il miglior giocatore del campionato scorso, nella costanza anche meglio di Leao secondo me. Anche se poi fu giusto dare il premio al portoghese per le giocate che hanno portato lo scudetto. Questa sera può essere lui il giocatore chiave e farà diversi tagli sulle fasce. Questa sera può farsi valere».