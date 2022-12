Romano: «Amrabat primo obiettivo di Conte all’Inter. C’era interesse forte»

Il gioiello del Marocco Sofyan Amrabat è diventato l’uomo immagine di questi Mondiali. Sta sorprendendo tutti e Fabrizio Romano dalla diretta Twitch di Sos Fanta ha parlato della passata trattativa tra Inter e Fiorentina per il giocatore.

CHANCE – Sofyan Amrabat è il calciatore che più ha sorpreso in questi Mondiali. Ha conquistato il centrocampo del Marocco e dominato il reparto contro Spagna, Portogallo, Belgio e Croazia. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano in diretta Twitch con Sos Fanta ha svelato un particolare: «Amrabat è stato molto vicino al Tottenham poco tempo fa. Conte voleva il marocchino già all’Inter, al suo secondo anno aveva interesse forte e concreto per il calciatore. I rapporti però tra Inter e Fiorentina non erano buonissimi quindi non si è fatto più niente».