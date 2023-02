Palmeri: «Inzaghi? Situazione assurda, conferma solo in un caso…»

Tancredi Palmeri ha parlato della situazione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, dopo la sconfitta col Bologna.

ASSURDA – Tancredi Palmeri ha parlato a Sportitalia riguardo la situazione della panchina di Simone Inzaghi: «La situazione più assurda in Serie A. Parliamo del merito: Simone Inzaghi merita la riconferma anche solo qualificandosi alla prossima Champions. Nella realtà non è così scontato: la riconferma automatica arriverebbe in caso di qualificazione ai Quarti o di secondo posto. Esonero finendo quinto. Ma se uscisse con il Porto e anche se qualificasse in Champions ma da terzo o quarto, il posto non sarebbe così sicuro. Follia». Il futuro del tecnico non è mai stato così in bilico.