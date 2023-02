Marelli: «Darmian, vi spiego perché non è rigore. Orsato grande arbitro»

Luca Marelli nel corso della puntata “Spiega Marelli” su DAZN, ha parlato dei due casi “dubbi” di Bologna-Inter, vale a dire il tocco con il braccio involontario di Matteo Darmian e il gol annullato a Musa Barrow.

LA SPIEGAZIONE – Marelli spiega il motivo delle scelte di Orsato in Bologna-Inter, in particolare nei due casi dubbi: «Non è vero che qualsiasi tocco di una parte del corpo porti alla non punibilità dei tocchi di m ano successivi. Perché se Darmian avesse toccato il pallone con il braccio sinistro cioè quello sopra la testa, sarebbe stato calcio di rigore. Mentre invece è stato fortunato che il pallone gli è rimbalzato sul braccio in appoggio. La rete di Barrow va annullata, non ci sono dubbi. Una nota di merito a Marini al VAR che ha richiamato Orsato che è un grande arbitro che se sbaglia lo ammette senza alcun problema anche se qui il problema è più dell’assistente».