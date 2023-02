Inter, oggi ripresa degli allenamenti. Previsto nuovo vertice coi dirigenti – Sky

L’Inter questo pomeriggio riprende gli allenamenti in vista della partita di domenica col Lecce. Prima però, anticipa Sky Sport, si presenteranno i dirigenti ad Appiano Gentile per specificare il valore del momento stagionale.

RIPARTENZA – L’Inter oggi torna ad Appiano Gentile. Andrea Paventi, collegato dall’esterno della Pinetina per Sky Sport 24, segnala cosa succederà nel pomeriggio: «C’è questa opportunità, dopo un giorno di reset e di riposo concesso ai giocatori dopo la sconfitta di Bologna. Oggi la squadra riprende a lavorare e c’è da fissarsi sull’attenzione, la concentrazione e il carattere, venuti a mancare in certe partite fra cui il Dall’Ara. Sarà occasione sicuramente per confrontarsi, Giuseppe Marotta verrà qui coi dirigenti. Ci sono già stati nuovi confronti prima del Barcellona, con effetto immediato e risultati sul campo. Chissà che, in una lotta Champions League molto aperta per la prossima stagione, possa riuscire a giocarsi le sue possibilità anche nella Champions League attuale, perché col Porto ha vinto. Ma è necessario mettere a posto quelle cose che non sono venute a quadrare».