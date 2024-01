Palmeri: «Inter, partita intelligente. Su Sommer telecamera sbagliata!»

Nella sua analisi postpartita, Tancredi Palmeri sottolinea la grande intelligenza nella partita giocata questa sera dall’Inter a Firenze. Per poi chiedersi come sia possibile la scelta sul rigore per i viola.

INTELLIGENZA – Tancredi Palmeri elogia l’Inter e Inzaghi su Twitter dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Partita intelligentissima e soffertissima dell’Inter: alla fine il computo delle occasioni è 7 a 6 per l’Inter, ma Inzaghi sceglie scientemente di giocarsela in ripartenza per proteggere la difesa dalle assenze in mezzo e la squadra dalle energie limitate. Sul rigore di Sommer si vede in un’immagine come prenda prima il pallone, ma all’arbitro hanno mostrato la telecamera sbagliata. Com’è possibile, visto che era a disposizione?“