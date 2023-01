Palladino: «Sensi, complimenti allo staff. Tempi di recupero accelerati»

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Monza, Raffaele Palladino – tecnico del club brianzolo – ha fatto il punto anche sulle condizioni di Stefano Sensi dopo il brutto infortunio. Il giocatore in prestito dall’Inter procede con il recupero e si prepara a tornare in campo.

RECUPERO IN VISTA – Raffaele Palladino rassicura i tifosi del Monza e anche dell’Inter sulle condizioni di Stefano Sensi. Il centrocampista, infatti, è pronto al rientro in campo dopo il brutto infortunio subito. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: «Lo stiamo aspettando a braccia aperte. Lo staff medico sta facendo un ottimo lavoro e siamo riusciti ad accelerare i tempi. Ha avuto un infortunio serio, ma sul suo recupero siamo già avanti. Sta iniziando a lavorare con il gruppo e fare cose graduali. l’Idea è di portarlo a lavorare con la squadra nel più breve tempo possibile. Conto di riaverlo a disposizione nelle prossime settimane».