Parma, ritorno sul campo di allenamento: il programma in vista dell’Inter

PREPARAZIONE – È tornato ad allenarsi oggi il Parma dopo una breve pausa. Preparazione in vista della gara di Coppa Italia del 10 gennaio contro l’Inter per i crociati sotto gli occhi del direttore sportivo Mauro Pederzoli, del tecnico Fabio Pecchia e di tutto lo staff tecnico. Da domani è in programma un allenamento al giorno per la squadra fino alla gara contro i nerazzurri.