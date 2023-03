Palladino: «Di Gregorio? Esistono delle gerarchie. Sensi l’ho visto meglio»

Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Monza ed Empoli ha parlato del possibile impiego di Michele Di Gregorio e Stefano Sensi.

GERARCHIE CHIARE – Raffaele Palladino parla così delle possibili scelte di formazione, citando due ex Inter: «Faccio giocare sempre chi merita di giocare, personalmente le valutazioni le faccio di partita in partita. Gioca chi ha fame e voglia. La scorsa settimana volevo dare ad Alessio Cragno la possibilità di giocare e credo abbia fatto una buonissima partita. Contro l’Empoli ci sarà Di Gregorio dall’inizio perché comunque esistono delle gerarchie. Questa settimana l’ho visto molto meglio, ce l’ha messa tutta per rientrare, ma non ha i novanta minuti nelle gambe».