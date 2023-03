Inter-Lecce, Inzaghi non ha ancora deciso l’attacco: i 2 leggermente favoriti

Decisione ancora da prendere da parte di Simone Inzaghi sulla coppia d’attacco in campo domenica 5 marzo per Inter-Lecce.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, a metà settimana sia Milan Skriniar che Federico Dimarco avevano ancora alcuni fastidi e quindi le condizioni dei due si devono ancora valutare in vista di Inter-Lecce. Forse Simone Inzaghi non intende rischiare. Nella retroguardia dunque Matteo Darmian sul centro-destra e Francesco Acerbi al centro. Denzel Dumfries invece esterno destro di centrocampo. Nel reparto offensivo leggermente favorita la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, anche se non è semplice fare previsioni definitive, dato che sono in corsa in tre per due maglie. Joaquin Correa invece è in miglioramento e punta alla gara contro lo Spezia.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it