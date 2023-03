Giuliani: «Inter ne fa una giusta e una sbagliata! Ma può battere il Porto»

Fulvio Giuliani in collegamento con gli studi di Sportmediaset in diretta ha espresso la sua opinione riguardo l’Inter del momento, in vista anche della sfida con il Porto.

ALTALENANTE – Fulvio Giuliani ha parlato così del momento discontinuo dei nerazzurri: «L’Inter ne fa una giusta e una sbagliata, bisogna sperare che andando a giocare a Portogallo si incocci nella casella giusta. L’Inter che vinse con il Napoli, può battere il Porto nella sfida di ritorno. Però non ci possiamo dimenticare l’Inter di Bologna, è una partita troppo presente per non lasciare delle inquietudini».