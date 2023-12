Padovan: «L’Inter è la più forte ma ecco le insidie! So che Inzaghi…»

Padovan vede la prossima giornata come decisiva soprattutto per i piani dell’Inter in vetta. Il noto giornalista, nella sua rubrica “La Sveglia” per il portale CalcioMercato.com, ipotizza quali situazioni opposte potrebbero verificarsi dopo la difficile trasferta di Napoli e le altre partite

GIORNATA DA VERTICE – La lotta Scudetto in Serie A entra nel vivo per Giancarlo Padovan: «La giornata numero quattordici, che comincia con Monza-Juventus, è ricca di insidie sia per la capolista (l’Inter va a Napoli) sia per chi la insegue a due soli punti (la Juventus, appunto). In pura teoria molto congiura perché Milan e Napoli recuperino ancora qualche punto. Oltre ai due della scorsa settimana. Mettiamo, per pura ipotesi, che la Juventus non vinca a Monza e il Napoli batta l’Inter, mentre il Milan resusciti con il Frosinone. Se così fosse l’Inter, pur restando prima, non avrebbe alle calcagna solo i bianconeri ma anche il Milan (meno tre) e il Napoli (meno cinque). Ciò significherebbe campionato (ri)apertissimo per almeno quattro antagoniste con reinserimento prepotente della squadra di Walter Mazzarri e rilancio scaccia-crisi anche per Stefano Pioli. Ricordando quel che dissi e scrissi prima del campionato, non mi dispiacerebbe poi troppo…». Inizia così il pensiero di Padovan, per il portale CalcioMercato.com, sulla corsa tricolore a più squadre.

Il “piano” dell’Inter di Inzaghi per Padovan

INZAGHI CONTRO TUTTI – Padovan approfondisce il tema Inter: «Anche se questo primo scorcio di campionato ha detto che l’Inter è la più forte di tutte. Però, domenica sera, contro la Juventus è apparsa stranamente frenata. Forse eccessivamente prudente. Ha avuto paura dell’avversario? Ne temeva il contropiede? Perché il secondo tempo non l’ha praticamente giocato? Sono domande legittime ma senza una risposta credibile. Può essere che l’Inter abbia deciso di amministrare la partita senza forzare perché l’ha pensato scientemente. Di certo la squadra non ha problemi fisici e meno che mai tecnici. Napoli, comunque, offrirà la controprova ma credo di sapere quel che pensa Simone Inzaghi. Vincere per tagliar fuori una diretta concorrente e, se possibile, staccare la Juventus che patirà a Monza. Sarebbe un fine settimana quasi perfetto…». Così Padovan sull’Inter.