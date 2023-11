Padovan su Juventus-Inter: «Vi dico chi vince e perché! Inzaghi…»

Padovan non ha dubbi su come finirà Juventus-Inter a Torino e spiega anche i motivi che lo portano a dire ciò. Il noto giornalista, ospite di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, vede l’Inter di Inzaghi favorita senza storie sebbene ci sia un potenziale fattore extra

PARTITA SENZA STORIA – Va subito al sodo Giancarlo Padovan su Juventus-Inter alla vigilia: «Se volete vi dico anche chi vince a Torino… Tanto dicono che sbaglio sempre, ma non è vero (sorride, ndr). Vince l’Inter, perché la Juventus è troppo malmessa. Se fosse una Juventus diversa, con Danilo, Manuel Locatelli e Fabio Miretti sani o – meglio ancora – con Nicolò Fagioli non squalificato, allora la partita avrebbe un senso! Ma così è troppo squilibrata. Solo l’Inter può perderla e non capisco come possa farlo. La Juventus non è al meglio e l’Inter è più pronta, come ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L’Inter è più pronta, sì. Soprattutto a centrocampo c’è una sproporzione gigantesca a vantaggio e benficio dell’Inter, ma anche l’attacco. Perché gli attaccanti juventini con la maglia bianconera non segnano mai!». Così Padovan sul potenziale tecnico di Inter e Juventus in vista del Derby d’Italia previsto a Torino nel posticipo.

Il pronostico di Padovan per Juventus-Inter

FIRMARE IL PAREGGIO – Padovan dettaglia ulteriormente: «Mi sembrerebbe strano che: A. la Juventus faccia una grande partita; B. Allegri ritrovasse d’incanto i suoi uomini d’oro. Nel calcio, però, più credi di aver imparato, di conoscerlo e di dominarlo, e più ti sorprende. Non escluderei anche un evento extra… La Juventus ha vinto contro il Milan a Milano approfittando dell’espulsione di Malick Thiaw, che è un episodio sfruttato bene. Anche l’errore individuale può essere letale. Una Juventus che va in vantaggio, chi lo sa… Ma io non riesco a immaginare una Juventus che riesca a limitare gli attacchi dell’Inter come fatto con la Fiorentina. Sono certo che Allegri firmerebbe per il pareggio a differenza di Simone Inzaghi, a cui credo. Inzaghi vuole essere in fuga e probabilmente domani sera ci sarà…». Questo il pensiero filo-nerazzurro di Padovan alla vigilia di Juventus-Inter.