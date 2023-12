Onana inguaia ten Hag: l’ex Inter può costargli l’esonero dal Manchester United! − TS

Un incubo questa primissima esperienza di André Onana come portiere del Manchester United. Ora ten Hag, che lo ha voluto fortemente in estate dall’Inter, rischia grosso.

FALLIMENTO − Altra serata da dimenticare per Onana, artefice della mancata vittoria del Manchester United contro il Galatasaray mercoledì a Istanbul. I Red Devils, sopra 3-1, si sono fatti recuperare sul 3-3. E l’ex portiere dell’Inter è stato protagonista in negativo, realizzando un’altra clamorosa papera sul tiro dalla lunga distanza di Hakim Ziyech. Le prestazioni del portiere camerunese hanno compromesso e non di poco il cammino del Manchester United in Champions League, tanto che la qualificazione agli ottavi di finale è appesa ad un filo. Ormai ha perso la fiducia della squadra: significativa l’immagine subito dopo il fischio finale con lo stesso Onana abbandonato a se stesso e col solo Bayindir (il suo secondo) a cercare di consolarlo. A rischiare per Onana è anche Erik ten Hag, che in estate ha costretto i Red Devils a sborsare 55 milioni di euro per prelevarlo dall’Inter. Ora il tecnico olandese rischia: secondo Tuttosport, sarebbe opportuno che il tecnico decidesse di rinunciare almeno per un po’ a lui. Prima che qualcuno a Manchester decida di rinunciare a lui.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Aliberti