Padovan: «Inter tornata come prima. Due giocatori sottovalutati»

L’Inter torna in modalità schiacciasassi, con un perentorio e convincente 1-5 ai danni del Monza. A Sky Sport Giancarlo Padovan analizza la prestazione dei nerazzurri ed elogia due giocatori a suo parere sottovalutati.

RITORNATI – Padovan si esprime così dopo l’1-5 sul Monza: «L’Inter è tornata a essere quella che era tre partite fa. Abbiamo sottolineato come con Genoa e Verona avesse un pochino frenato. Ieri ha dimostrato di essere in perfetta forma per la Supercoppa Italiana, un appuntamento importante per mettere già in bacheca qualcosa. Ma è stato anche un messaggio chiaro per la Juventus. Una squadra forte, che gioca bene e segna tanto. I bianconeri hanno venti gol in meno. Quando diciamo che i nerazzurri sono favoriti, lo diciamo a buon giudizio».

SOTTOVALUTATI – Padovan cita poi due giocatori fondamentali, di cui secondo lui si parla poco: «Ci sono due giocatori importanti che vengono celebrati un po’ meno degli altri: Calhanoglu e Mkhitaryan. Uno è un punto nevralgico del gioco, ovvero il turco, che sa fare molto bene il centrale di centrocampo. L’armeno è tutta classe ed esperienza. Un giocatore che sa trattare la palla, vede il gioco, vede i compagni ed è molto altruista. Secondo il mio punto di vista sono fondamentali per dire che il centrocampo dell’Inter è il più forte del nostro campionato e uno dei più forti in Europa».