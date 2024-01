Juventus-Inter Primavera 1-0, pagelle: Kamate e Quieto un incubo, 5

L’Inter Primavera perde la sua prima partita di campionato contro la Juventus con il risultato di 1-0. Issiaka Kamate e Daniele Quieto sono i peggiori in campo, le pagelle della gara.

Calligaris 6: Subisce un solo tiro, quello di Scienza, ma è impossibile da parare. Non ha colpe sulla conclusione del neo-entrato bianconero.

Juventus-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Spinge continuamente sulla destra e aiuta Kamate a trovare lo spazio per rientrare al centro.

– dal 55′ Miconi 5.5: Pagnucco si fa trovare libero per il passaggio verso Scienza nell’occasione del gol, il terzino appena entrato è ingiustificatamente assente.

Stante 5.5: Scienza ha tirato indisturbato dal limite dell’area, il difensore è arrivato in ritardo per ribattere la conclusione.

Stabile 6.5: Cattivo e incredibilmente efficace, seconda partita consecutiva e seconda prestazione perfetta. Meglio del suo compagno.

Cocchi 5.5: Quieto non gli permette di salire quando vuole, è chiuso sulla sinistra e non è incisivo in fase di possesso come sempre. Sbaglia qualche cross di troppo.

Juventus-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Akinsanmiro 5.5: Con Kamate cerca gli scambi per arrivare in porta, poco coinvolto però nella trama di gioco nerazzurra.

Stankovic 5.5: Manovra lenta, lentissima e le responsabilità sono anche sue. Manca la velocità per far male alla squadra avversaria.

– dall’83’ Zanchetta S.V.

Di Maggio 6: Recupera come spesso succede tantissimi palloni, però manca in zona di rifinitura. Inusuale in questa stagione.

– dal 55′ Berenbruch 5.5: Non dà niente di più rispetto al sostituito Quieto. Impreciso e mai arrivato al tiro in porta nonostante il forcing finale.

Juventus-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5: Sbaglia un gol già fatto davanti alla porta, manda addirittura fuori il pallone a tu per tu con Radu nel primo tempo. Si nasconde per tutta la gara e si vede poco.

– dal 67′ Diallo 5: Non struscia un singolo pallone. Un fantasma sulla fascia, tra lui e Kamate è difficile capire chi ha fatto peggio.

Sarr 6.5: L’Inter prova a cercare la verticalità quando pressata, il numero 9 domina sulle palle alte. Fa salire i compagni e vince il duello con i due difensori bianconeri. Gli viene salvato pronti-via un gol sulla linea di porta.

– dal 55′ Spinacce 5: Colto tre volte in fuorigioco, sempre anticipato dagli avversari e sempre fuori dalla manovra. Si gioca uno in meno con lui in campo.

Quieto 5: Spento, veramente spento e poco incisivo. Non riesce a ritagliarsi uno spazio sulla fascia sinistra, prestazione insufficiente.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 5: La squadra è sulle gambe dopo l’impegno di Coppa Italia e non riesce ad alzare i ritmi del possesso per far male alla Juventus. Poche occasioni create dalle parti di Radu, prestazione insufficiente per tanti dei giocatori nerazzurri. I cambi del tecnico sono però incomprensibili: perché togliere l’unico attaccante in grado di gestire la fisicità dei difensori bianconeri, ossia Sarr? Dopo la sua sostituzione l’Inter non si rende più pericolosa.