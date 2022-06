Padovan: «Inter deve vendere, via uno dei gendarmi! Il più sacrificabile…»

Padovan analizza le strategie di mercato dell’Inter soffermandosi sul sacrificio necessario, che quasi sicuramente interesserà la difesa. Il giornalista sportivo, ospite negli studi di Sky Sport 24, indica e motiva la sua preferenza in caso di cessione

CESSIONE OBBLIGATA – Sull’attacco si è espresso poco prima Giancarlo Padovan (vedi dichiarazioni), che poi si concentra sul resto della rosa nerazzurra: «Partiamo da una condizione: l’Inter deve vendere per fare un mercato in equilibrio! O Lautaro Martinez oppure Denzel Dumfries più Milan Skriniar o Stefan de Vrij, qualcuno va via. Il prezzo da pagare è avere una squadra forte da centrocampo in su ma con una difesa meno forte. Se un difensore titolare va via, qualcuno deve arrivare. Che sia Gleison Bremer o Nikola Milenkovic. Devi privarti di uno dei tre gendarmi della difesa. De Vrij è quello che ha fatto meno bene dei tre. Non è scadente ma se uno deve essere sacrificato, ed è così, io opterei per l’olandese. Ma attenzione: i mercanti ci vedono bene! Sanno chi è il più affidabile… Per questo tutti vogliono Skriniar per una questione di maturità e Alessandro Bastoni per una questione di età». Questo il pensiero di Padovan sulla possibile cessione in casa nerazzurra.