Padovan: «Inter, non credo all’attacco utopico: uno via! Ecco chi scelgo»

Padovan non crede al tridente pesante con Dybala e Lukaku in aggiunta a Lautaro Martinez per la nuova Inter. Il noto giornalista sportivo, intervenuto come ospite a “Sport 24 Today” su Sky Sport 24, indica la sua scelta in caso di sacrificio

COPPIA DA SCEGLIERE – I movimenti dell’Inter in attacco non convincono Giancarlo Padovan: «All’attacco utopico non credo come investimento aziendale ma anche come equilibrio nel 3-5-2. Con tutti e tre i giocatori è complicato. Ma se arrivano Paulo Dybala e Romelu Lukaku, se ne va Lautaro Martinez! Secondo logica… Io scelgo Dybala e non prendo più Lukaku, per due ragioni. Per carattere ambientale dopo il rapporto incrinato con il pubblico. E perché è cambiato. Ora crede meno in se stesso dopo la brutta stagione al Chelsea. E l’Inter non è più quella di Antonio Conte: non vedo più la palla lunga per Lukaku, ora c’è il fraseggio. Dybala può essere il giocatore che fa bene le due fasi giocando con Lautaro Martinez. Il problema è uno: Dybala gioca sempre ed è continuo? In quel caso la vedo bene. Io non se sia così dopo gli ultimi tre anni, ma lo vedo bene con chiunque se è Dybala… Però fosse per me, sceglierei Lautaro Martinez». Questo il pensiero di Padovan sul tridente pesante che in realtà sarebbe una coppia…