Lukaku torna all’Inter, già organizzate le visite mediche! I tempi – CdS

Per il grande ritorno di Lukaku all’Inter siamo ormai alle battute finali. Il Corriere dello Sport segnala come il vertice col Chelsea non sia potuto avvenire già ieri, ma sia tutto predisposto per visite mediche e chiusura dell’affare.

CAVALLO DI RITORNO – La prossima settimana sarà quella in cui Romelu Lukaku, a dieci mesi di distanza dal clamoroso addio, farà ritorno all’Inter. Ieri doveva andare in scena il vertice decisivo col Chelsea, ma il Corriere dello Sport indica come per un impegno improvviso del nuovo proprietario Todd Boehly questo non sia stato possibile. Un rinvio che non cambierà la situazione: a ore, al massimo in qualche giorno, sarà recuperato e si completerà la trattativa Lukaku. L’Inter ha già organizzato i passaggi di rito, ossia la sicurezza per il suo arrivo in aeroporto e le visite mediche a Rozzano, che si svolgeanno la prossima settimana. Con Thomas Tuchel che non è più interessato ad avere Lukaku in rosa la trattativa ha subito l’accelerata decisiva: presto l’Inter potrà riavere (in prestito) il suo ex numero 9.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



