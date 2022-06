Brambati sentenzia: «Inter ne deve vendere due! Zhang non porta più soldi»

Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parlando ancora del mercato dell’Inter fa riferimento a due cessioni per lui sicure.

DUE CESSIONI – Massimo Brambati ex giocatore della Juventus, parla ancora del mercato dell’Inter con una certa sicurezza: «Loro ne devono vendere due, per me se arrivano le richieste giuste li vendono entrambi. Devono arrivare le offerte giuste. Skriniar e Bastoni sembravano incedibili, ecco invece che per uno è arrivata un’offerta importante. Se ne devi vendere due, tanto bene non stati. Antonello lo ha detto anche ieri, serve avere equilibrio nei conti. Zhang poi non può più portare i soldi dalla Cina e l’Inter si deve autofinanziare. Marotta in certe cose è bravissimo».