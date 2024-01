Orsi perfetto: «Inter, dominio e merito! Basta con polemiche inutili»

Orsi ha condannato il Napoli, che ieri ha fatto polemica con De Laurentiis sull’arbitro Rapuano. L’ex giocatore elogia invece i meriti dell’Inter.

PERFETTO! − Meglio di così Nando Orsi, a Radio Radio Mattino Sport e News, non poteva esprimersi: «L’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte, le ha dominate entrambe. Mi dispiace che ancora si parli dell’arbitro per un’ammonizione. Il Napoli ha giocato una partita per arrivare solo ai rigori, non ha giocato praticamente. L’Inter ha messo all’angolo gli avversari in due partite e mi si parla degli arbitri… Guarda io non capisco! Continuiamo inutilmente a fare polemiche. Vediamo cosa succede prima alle nostre squadre, invece di guardare degli arbitri».