Napoli-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Napoli-Inter 0-1 porta la terza vittoria consecutiva in Supercoppa Italiana. Un trionfo che – anche a livello statistico – segnala delle situazioni grandiose.

DUE – Le volte che Inter e Napoli si sono affrontate in una finale. Anche l’altra – in Coppa Italia – si era decisa allo scadere con un gol del capitano: l’8 giugno 1978 un colpo di testa di Graziano Bini era servito a dare il 2-1 alla squadra di Eugenio Bersellini contro i partenopei, segnando all’87’.

TRE – Le vittorie consecutive per l’Inter in Supercoppa Italiana. Solo un’altra squadra era riuscita a ottenere il trofeo per tre volte di fila: era stato il Milan nel 1992, 1993 e 1994. Ora proprio i rossoneri sono sotto nell’albo d’oro.

TRE – I gol di Lautaro Martinez nelle altrettanti finali di Supercoppa Italiana che ha giocato, tutte vinte. Prima di decidere Napoli-Inter al 91′, il Toro aveva colpito contro la Juventus su rigore il 12 gennaio 2022 (momentaneo 1-1, poi vittoria per 2-1) e contro il Milan il 18 gennaio 2023, chiudendo lo 0-3 nel derby. Solo un giocatore ha segnato più di lui nel trofeo: il connazionale Paulo Dybala, a quota quattro reti.

QUATTRO – Le finali di Supercoppa Italiana giocate all’Inter fuori dai confini nazionali. Ha vinto le due in Arabia Saudita (sempre a Riyad), perdendo invece quelle in Cina (entrambe a Pechino). Prima di Napoli-Inter c’era il successo (in uno stadio diverso) sul Milan del 18 gennaio 2023, dopo i KO contro la Lazio l’8 agosto 2009 e ancora il Milan il 6 agosto 2011 in terra cinese.

CINQUE – I successi per Simone Inzaghi in Supercoppa Italiana, i primi due conquistati con la Lazio e i successivi tre con l’Inter. Da ieri è l’allenatore che ha vinto più volte il trofeo, staccando Fabio Capello e Marcello Lippi entrambi fermi a quattro a testa.