Ordine: «Inter, a Bologna spazzata via una cosa! Dzeko va risparmiato»

Bologna-Inter evidenzia i tanti errori della squadra di Inzaghi, arrivata alla settima sconfitta in questa Serie A. Ordine, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, chiede anche un po’ di riposo per Dzeko.

SMENTITE EVIDENTI – Franco Ordine sull’Inter: «Io vorrei aggiungere questa valutazione. È vero che è calata sempre e puntualmente dopo un’eccellente partita, però ricordo che nel girone d’andata quando ci furono quattro sconfitte Alessandro Bastoni venne fuori e ci raccontò che a un certo punto si erano incontrati e avevano deciso di remare dalla stessa parte. Io penso che oggi, per fortuna, la disgrazia della sconfitta abbia spazzata via una cosa. Vi ricordate cosa diceva la Curva Nord a Simone Inzaghi? Di mettere la terza punta. Qui quando è entrata la terza punta è stato un casino, non si è capito più niente! Se uno continua a fare le cose che ha sempre fatto bene cambiare improvvisamente non è detto che ti porti sulla giusta strada. Da una parte c’è una squadra un po’ datata: Edin Dzeko lo devi risparmiare, ha fatto un campionato finora strepitoso ma lo stai spremendo. L’altra valutazione è che può darsi che un allenatore come Inzaghi è abituato dalla Lazio a non partire per vincere lo scudetto».