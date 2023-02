Trevisani: «Inter, clima non buono. E lo spogliatoio dipende dall’allenatore»

Trevisani fa capire come non sia proprio convinto dalle scelte di Inzaghi a livello di gestione dell’Inter. In studio a Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista indica le varie situazioni concitate del recente periodo.

NON BENISSIMO – Riccardo Trevisani vede crepe nell’Inter: «Il clima non è buono, a prescindere dalle parole di Lautaro Martinez. Abbiamo visto Romelu Lukaku e Nicolò Barella a Genova, Edin Dzeko e André Onana col Porto, Lautaro Martinez adesso. Ma tenere lo spogliatoio e far sì che il gruppo sia buono dipende assolutamente dall’allenatore. Dalla panchina si percepisce un su e giù, vedi coi cambi degli ammoniti: la tensione alta in un gruppo la dà l’allenatore».