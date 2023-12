Inter-Lecce, l’audio del Var: «Carlos Augusto? Rigore da annullare»

Questa sera su Open Var è stato mandato l’audio del Var dopo il rigore assegnato da Marco Mercenaro al Lecce nella partita con l’Inter. Marco Trefoloni fa i complimenti al direttore di gara su Dazn.

AUDIO – Ecco l’audio del Var dopo il rigore assegnato per braccio di Carlos Augusto in Inter–Lecce: «Palla in gioco, vista. Attaccante, schiena. Prende di schiena netta. Vediamo il punto di contatto, no non va bene. Dalla 16 era schiena piena, il braccio era chiuso. Dobbiamo vedere la posizione. Non vuole mai andare in opposizione, non è rigore. Dobbiamo scegliere l’immagine da fargli vedere, eccola. Chiamiamo l’arbitro, è da annullare il rigore. Intervieni per possibile non rigore, il braccio è congruo. Prende di schiena poi di braccio in posizione congrua».

GIUDIZIO – Marco Trefoloni ha giudicato così l’episodio: «Il calciatore ha il primo braccio sul corpo, l’altro è molto vicino e non aumenta il volume. L’arbitro è in una posizione difficile, ma giudica positivamente dal Var. Prende la decisione giusta con grande tempestività, non era assolutamente rigore»