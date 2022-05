Nuova direttiva dal governo cinese non riguarda l’Inter: la risposta del club – CdS

L’Inter risponde in merito alle ultime notizie legate ad eventuali direttive arrivate dal Governo Cinese riguardo le proprietà “all’estero” (vedi articolo).

DALLA CINA – Inter, nuova direttiva dal governo cinese riguarda anche il club nerazzurro? Il dubbio, ovviamente, è che possa essere coinvolta in qualche modo anche l’Inter, tramite Jindong Zhang. Ma da viale Liberazione viene fatto notare, innanzitutto, che il provvedimento, conseguenza delle tensioni tra Pechino e gli Usa, risale a marzo e che, nel caso, avrebbe dovuto avere il suo impatto su Suning. Peraltro, oltre a non essere confermato se Zhang jr. abbia ancora incarichi nel partito e di che tipo, non è chiaro nemmeno se la direttiva sia retroattiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.