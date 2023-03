Nosotti: «Lukaku meglio, arbitro sbaglia su Caldara. Era rosso!»

Marco Nosotti ha criticato la scelta arbitrale del primo tempo nei confronti di Mattia Caldara. Il giornalista ha parlato su Sky Sport del match tra Spezia e Inter, toccando anche il tema Lukaku.

ERRORE – Marco Nosotti non ha condiviso le scelte arbitrali. Il giornalista ha parlato della Champions League e di Romelu Lukaku: «L’arbitro ha pensato Caldara avesse conteso il pallone, ma si è sbagliato. Quel colpo che va a vedere lo giudica non come violento, perché non tiene la gamba. Secondo me era da rosso, però io non conto. Andare nelle prime otto d’Europa sarebbe importante per l’Inter. Non è tanto la sfida con il Porto, perché arrivi da una qualificazione in un girone tosto. Io credo che il gol di questa sera aiuti Lukaku, oggi non ha fatto male. Non sono riusciti a chiuderlo, ha cercato di lavorare con il gruppo e mi sembra stia meglio fisicamente. Io ritorno sempre lì, a quest’alternanza citata da Inzaghi tra partite vinte in casa e perse fuori. Questa è una sconfitta diversa, non mi convince il lavoro. Oggi ha toccato tanti palloni nell’area avversaria l’Inter, a differenza dello Spezia, poi però bisogna vedere la qualità e la precisione, oltre che l’efficacia nel tocco».