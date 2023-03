Pazzini: «Inter, KO diverso dagli altri! Sarà notte lunga. Il Porto…»

Pazzini ha commentato la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia per 2-1. L’ex attaccante salva la prestazione dei nerazzurri e poi fa qualche considerazione sulla Champions League

BRUTTA NOTTATA − Le parole di Giampaolo Pazzini su Dazn dopo l’ottavo KO dell’Inter: «I punti che si porta a casa sono zero, anche se la prestazione è stata diversa rispetto alle ultime uscite come quella a Bologna. Complimenti allo Spezia, che ha fatto una partita di sacrificio e dopo il pari ha provato a fare ancora gol, riuscendoci. L’Inter ha fatto una buonissima prestazione, ha creato tante occasioni ma non è riuscita a concretizzarle. Champions League? Sarà una notte molto lunga, quella di stanotte. La squadra si caricherà subito, la notte sarà sicuramente complicata. La qualificazione in Champions League è l’obiettivo minimo dell’Inter, dovrà fare di tutto per qualificarsi. Se Skriniar starà bene giocherà insieme a Bastoni e Acerbi. Se Dimarco gioca bene giocherà dal 1’, così come Darmian. In avanti Dzeko-Lautaro Martinez».