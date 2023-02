Nosotti: «7 punti in 7 partite li ha fatti l’Inter, no Radu. Bravo Thiago Motta»

Il Bologna affronterà nel weekend l’Inter, per un remake importante della sfida dello scorso aprile. Marco Nosotti ha parlato così su Sky Sport dei rosso-blu e dell’errore dell’anno passato di Ionut Radu.

IDENTITÀ – Marco Nosotti ha parlato su Sky Sport di Bologna-Inter e della sfida dello scorso anno, dicendo: «Nonostante gli manchi il centravanti, Thiago Motta ha fatto vedere che almeno 5-6 persone possono giocare lì da falso nueve. Il Bologna nelle ultime 5 partite ha fatto 10 punti, tutto sommato ha delle certezze e recupera Soumaoro in difesa, insieme a Lucumi davanti a Skorupski in porta. Ha centrocampisti versatili, che fanno più cose. Barrow deve fare di più, Orsolini ha 5 gol e 3 assist e si è ritrovato. Insomma la squadra ha un’identità forte, una certa libertà di testa e Thiago Motta è bravo a non parlare di Europa. L’anno scorso Radu sbagliò, ma 7 punti in 7 partite l’ha fatti l’Inter, non il portiere».