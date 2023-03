Nikolaou: «Contro l’Inter far valere nostre qualità! Possiamo riuscirci»

Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, ha parlato così ai microfoni del club dopo il pareggio contro il Verona. Il pensiero è sulla prossima sfida all’Inter

QUALITA’ – Queste le parole di Nikolaou: «Nel prossimo turno affronteremo una grande squadra come l’Inter, dovremo essere bravi a fare valere le nostre qualità per dare filo da torcere ai nostri avversari. Ci proveremo e siamo convinti di poterci riuscire. Dobbiamo continuare a lottare, partita dopo partita, per poter raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Soltando lavorando e dando tutto potremo toglierci molte soddisfazioni».

Fonte: acspezia.com