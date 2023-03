Inter-Lecce, formazioni ufficiali: Lukaku non unico big escluso dal 1′

Inter-Lecce tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 18:00 a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Inzaghi risparmia sia Brozovic sia Lukaku dal 1′ e punta nuovamente su Darmian e Gosens nei ruoli scoperti. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lecce in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Lecce, formazioni ufficiali: la squadra ospite

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 13 Tuia, 93 Umtiti, 97 G. Pezzella; 32 Maleh, 42 Hjulmand ©, 16 J. Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 F. Di Francesco.

A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini; 4 S. Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 25 Gallo, 28 Oudin, 29 Blin, 83 Lemmens, 84 Cassandro.

Allenatore: Marco Baroni

