Nesti: «Reputo Inzaghi all’altezza dell’Inter! Ma parole di Marotta chiare»

La sconfitta di Bologna ha rimesso Inzaghi sul banco degli imputati in casa Inter. Nesti ha parlato del tecnico piacentino e delle parole di Marotta

RESPONSABILITÀ − Carlo Nesti, a Radio Sportiva, si pronuncia dopo le parole di Marotta: «È un periodo non facile per Inzaghi anche perché la società, nel momento in cui c’è un grande dirigente come Marotta, è sempre una società protettiva verso i propri tecnici. Ma nell’ultima intervista Marotta non ha potuto non parlare della discontinuità della squadra rivolgendosi proprio a Inzaghi. Io lo reputo ancora un ottimo allenatore e all’altezza di un club come l’Inter. Anche se gli ultimi risultati non sono dalla sua parte. Ci si aspettava un’Inter diversa che potesse vendicare lo Scudetto perso lo scorso anno, ma ha trovato davanti a sé un Napoli straripante».