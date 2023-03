Nessuno vuole più San Siro, Inter e Milan vanno su altre opzioni – SM

La questione stadio è una lunga telenovela composta da aggiornamenti che non sono tali. L’ultimo però è un cambio di programma da parte di Inter e Milan, che stanno valutando altre zone in cui fare uno stadio di proprietà.

STADIO – Inter e Milan stanno lavorando per la realizzazione di uno stadio di proprietà. Entrambe le squadre abbandonerebbero San Siro. Questo l’aggiornamento nel servizio di Sport Mediaset: «San Siro rischia di diventare un peso per la città. Questa la conclusione tratta dal sindaco Beppe Sala dopo l’incontro con i dirigenti di Inter e Milan. I rossoneri hanno ufficializzato l’interesse per l’area dell’Ippodromo La Maura. I terreni sono privati, sono in corso verifiche sulla fattibilità del progetto. I nerazzurri avrebbero pronto il piano B ad Assago, vicino all’Olimpia Milano. Dopo quattro anni di discussione, il progetto “La Cattedrale”, rischia di non vedere mai la luce. Milan e Inter ora invece puntano ad altro».