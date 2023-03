Zazzaroni: «Troppe critiche a Inzaghi, basta paragoni con Conte»

Ivan Zazzaroni ha parlato a tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, riguardo il momento di Simone Inzaghi, secondo lui troppo criticato.

TROFEI – Ivan Zazzaroni è tornato a parlare di Inter, questa volta per difendere Simone Inzaghi: «Tutto questo accanimento su Inzaghi è esagerato. Con questo richiamo continuo a Conte. Io ho ricordato che se n’è andato perché non c’erano le condizioni per andare avanti per vincere. L’ex Lazio ha vinto dei trofei ed è ancora in gara per altri due. È un’allenatore giovane, trovo ci sia troppa fretta nei giudizi». Il futuro del tecnico nerazzurro si deciderà nei prossimi mesi.