Nela: «Onana non mi piaceva. Sommer affidabilissimo»

Sebino Nela negli studi di Rai 2 ha fatto paragoni importanti tra l’attuale portiere dell’Inter, Yann Sommer, e quello dello scorso anno, André Onana.

PARAGONE – L’Inter sembra aver fatto un upgrade rispetto alla scorsa stagione nel ruolo. Non sembrava possibile, invece è accaduto. Sebino Nela va però controcorrente: «Onana a me non piaceva, troppo presuntuoso e non mi piaceva come comandava. Sommer è affidabilissimo. Per vincere hai bisogno di un portiere che faccia il suo, che faccia meno errori possibili. Non c’è bisogno del portiere fenomenale. Sommer sta dimostrando tutta la sua bravura e lo fa ormai da anni».