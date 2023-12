Inter-Udinese, attenzione alla trappola bianconera del passato

In vista del match Inter-Udinese bisogna fare i conti con una Juventus attualmente capolista della Serie A e con i precedenti contro i friulani a San Siro. I bianconeri hanno sorpassato momentaneamente la squadra di Inzaghi. Sarà una sfida all’ultimo respiro per il titolo di campioni d’inverno.

PRECEDENTI – Nelle passate sfide di Inter–Udinese giocate a dicembre, ci sono dei ricordi molto amari per i tifosi nerazzurri. Quando alla guida dell’Inter c’era Luciano Spalletti, i padroni di casa giocavano da primi in classifica contro l’Udinese nettamente sfavorita nei pronostici. In quell’occasione i friulani vinsero 3-1 ed espugnarono San Siro. Sotto la guida di Roberto Mancini, invece, l’Inter perse contro l’Udinese in casa con risultato finale di 1-2. Il tutto sempre nel mese di dicembre, poco prima della sosta natalizia. Insomma, numeri del passato poco confortanti per la squadra di Inzaghi, che questa sera dovrà fare il possibile per riconquistare il primo posto.

SORPASSO – Con la vittoria contro il Napoli la Juventus guida la classifica in attesa dei nerazzurri che scenderanno in campo con l’Udinese. L’obiettivo per i ragazzi di Inzaghi è quello di effettuare un contro-sorpasso ai danni dei rivali storici, riportandosi in testa alla classifica. L’Inter, però, oltre ai numeri sopra citati del passato pre-Natale contro l’Udinese, ha perso punti in campionato contro avversarie nettamente inferiori come Bologna e Sassuolo. Sarà fondamentale non ripetere gli stessi errori. Al netto anche delle assenze importanti per infortuni vari, l’Inter dovrà fare punti per mandare un chiaro messaggio alla squadra di Massimiliano Allegri in ottica Scudetto.