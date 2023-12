Ciabattini: «Inter come il Napoli di Spalletti. Differenza la Juventus»

Dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli, i bianconeri si candidano a ruolo di principale antagonista all’Inter per il primato. C’è stato un paragone importante fatto da Paolo Ciabattini in diretta a Sportitalia.

DOMINANTE – Il primo posto in classifica ora lo occupa la Juventus. Decisiva la vittoria ai danni del Napoli per 1-0. Ciabattini ha paragonato l’Inter di Inzaghi ai campioni d’Italia in carica: «Se non ci fosse la Juventus, avremmo una situazione identica all’anno scorso con l’Inter in fuga come il Napoli di Luciano Spalletti e le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Se il Milan perdesse domani nel match di Bergamo contro l’Atalanta, andrebbe a -9 dai nerazzurri in caso di vittoria dei cugini contro l’Udinese in casa a San Siro. Onestamente, faccio fatica a vedere una lotta a 3 per lo Scudetto. Le squadre di Inzaghi e Allegri sono nettamente superiori alle altre».