Il Napoli vince e sogna lo scudetto, Sassuolo battuto 0-2

Il Napoli apre la 23ª giornata di Serie A battendo il Sassuolo 0-2. I partenopei continuano la loro corsa verso lo scudetto, ormai sempre più vicino.



SOGNO SCUDETTO – Il Napoli parte subito forte con in testa il sogno scudetto. Bastano appena 12 minuti a Khvicha Kvaratskhelia per sbloccare il match del Mapei Stadium. Il georgiano parte da centrocampo, dribbla tre giocatori del Sassuolo come se nulla fosse e conclude alle spalle di Andrea Consigli, trovando lo 0-1. La reazione dei neroverdi arriva un minuto dopo con Armand Laurienté che viene fermato solo dal palo dopo una bella azione personale. Il secondo legno della gara lo prende invece Victor Osimhen intorno alla mezz’ora. Al 33′ trova invece il gol e lo fa bellissimo. Sorprende tutta la difesa, Consigli compreso, e trova la rete dello 0-2 da posizione angolata. Poco prima della fine del primo tempo Laurienté si vede annullata la rete dell’1-2. Nella circostanza, sull’assist di Davide Frattesi, c’è un fuorigioco attivo di Grégoire Defrel che ostacola Mathias Olivera. Il Napoli non cala nel secondo tempo e va invece vicino allo 0-3 con una bella conclusione di André Frank Zambo Anguissa. All’ultimo minuto viene annullato un gol a Giovanni Simeone per fuorigioco. Ma i tre punti non erano più in discussione.