Inzaghi, le critiche prima dell’Udinese. Ricordo dell’incubo sostituzioni

Nella settimana della partita contro l’Udinese sono ricominciate le solite critiche nei confronti di Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter non ha un precedente felice con i friulani, la prima mezz’ora alla Dacia Arena da incubo.

SOSTITUZIONI – La partita con l’Udinese non evoca bei ricordi per Simone Inzaghi. Nel girone d’andata il match contro i friulani ha segnato forse il punto più basso della stagione dell’Inter. Proprio la squadra di Andrea Sottil ha iniziato a far parlare in quel di Milano di crisi. Il tecnico piacentino ha ricevuto le prime critiche della stagione subito dopo quella sconfitta, ritenuta in quel momento difficile da digerire perché scontro diretto. L’Udinese viaggiava a ritmi di Champions League, l’Inter invece perdeva la sua terza partita in sette giornate. Superati già da Lazio e Milan, i nerazzurri hanno cominciato da quel weekend ad andare oltre i pensieri di Scudetto.

Inzaghi, una partita anomala

SOSTITUZIONI – Quella sconfitta con l’Udinese è stata anomala. Alla base dei problemi della partita del 18 settembre ci sono state le scelte di Simone Inzaghi. Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan sostituiti al minuto 31 per le ammonizioni ricevute e poi le conseguenti reazioni di rabbia da parte del difensore italiano. In quel caso si è pensato addirittura ad una rottura interna, cosa che fortunatamente non si è concretizzata. Ad un girone di distanza, o quasi, la situazione è diversa, ma le critiche per l’allenatore non sono finite. Il pareggio di Genova ha rievocato delle voci che in questo 2023 stanno tormentando l’ambiente nerazzurro. Vincere la partita di domani darebbe sicurezze anche in vista del prossimo impegno in Champions League. L’obiettivo è ritrovare la serenità che in questo particolare anno non ha mai regnato sovrana dalle parti di Appiano Gentile. Dai soliti problemi societari, fino al rinomato caso Milan Skriniar. Per tornare al successo il tecnico piacentino ha già in mente i suoi undici, gli ultimi dubbi verranno sciolti nelle ultime ore (vedi articolo).