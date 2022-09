Napoli vince anche senza Spalletti, ma con Simeone! 1-2 al Milan e primo posto

Simeone trascina il Napoli alla vittoria a San Siro per 1-2 in una partita tutto sommato equilibrata contro il Milan, ma gli uomini di Luciano Spalletti (assente in panchina per squalifica), vincono ugualmente grazie al gol dell’argentino.

PRIMO POSTO – Questa volta non basta il tanto gioco del Milan, il Napoli si impone a San Siro per 1-2 grazie alla rete finale di Giovani Simeone che di testa spiazza Maignan. Non bastano neanche le due traverse colpite dai rossoneri (una per tempo), da Olivier Giroud e da Kalulu a pochi minuti dalla fine. Al 55′ sblocca il risultato il Napoli con Matteo Politano, l’arbitro concede il calcio di rigore dopo il consulto al VAR e l’ex Inter non perdona dagli undici metri. Dopo poco meno di dieci minuti arriva il pareggio rossonero con il solito Olivier Giroud che si fa trovare pronto a pochi passi dalla porta. Ma ad avere la meglio è il Napoli proprio con Giovani Simeone: preciso il cross di Mario Rui dalla fascia sinistra, l’argentino colpisce in rete spiazzando Maignan. Napoli ora primo in classifica a pari punti con l’Atalanta (a 17). Si ferma il Milan con la prima sconfitta stagionale in campionato.