Simeone cauto: «Scudetto? Lavorare e crescere, pensiamo solo a quello»

Giovanni Simeone autore del gol decisivo contro il Milan nel big-match di San Siro non si è sbilanciato nel post gara di San Siro. Per adesso, non si parla di Scudetto in casa azzurra

TESTA AL LAVORO − Il Cholito Simeone non si sbilancia sulla parola Scudetto: «Scudetto? Viviamo ogni giorno con la voglia di lavorare e crescere. Siamo un gruppo giovane, pensiamo solo a quello. Questo vuole il gruppo, lavorare ogni giorno e migliorarci». Le sue parole su Dazn.