Morte Brehme, i ricordi delle sue ex squadre dopo l’Inter. E della Juventus

È una mattina molto triste nel calcio mondiale, per la scomparsa di Brehme avvenuta a sessantatré anni nella notte. A salutare il leggendario terzino diverse squadre oltre all’Inter, inclusa la Juventus dove non ha giocato.

IL SALUTO – Andreas Brehme ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter, maglia vestita in 155 occasioni con 12 gol fra il 1988 e il 1992. L’ex difensore tedesco, scomparso stanotte, ha anche giocato con Barmbek-Uhlenhorst, Saarbrucken, Kaiserslautern, Bayern Monaco e Saragozza, oltre ovviamente alla Germania (sia Ovest sia riunificata). Assieme all’Inter, il cordoglio è arrivato dai bavaresi: “L’FC Bayern è profondamente scioccato dalla morte improvvisa di Andreas Brehme. La società è unita nel lutto ai suoi parenti e amici. Terremo sempre Andreas Brehme nei nostri cuori – come campione del mondo e ancor di più come persona molto speciale. Farà sempre parte della famiglia dell’FC Bayern. Riposa in pace, caro Andi!”

I TRIONFI – Nell’ultimo anno della sua carriera Brehme vinse una memorabile Bundesliga col Kaiserslautern, nella stagione 1997-1998, con il club neopromosso. Che ora lo ricorda: “L’FCK piange la perdita di Andreas Brehme. Ha indossato la maglia dei Roten Teufel per un totale di dieci anni ed è diventato campione tedesco e vincitore della coppa con l’FCK. Nel 1990 ha portato la nazionale tedesca al titolo mondiale con un suo rigore, una leggenda del calcio. La famiglia FCK è profondamente addolorata e i suoi pensieri vanno ai parenti e agli amici di Andi Breme. Onoreremo la sua memoria”. La Germania, sempre dai social, lo saluta con una foto che lo ritrae con la Coppa del Mondo di Italia ’90: “Riposa in pace, Andi”. E lo stesso messaggio lo scrive la Juventus, dove Brehme non ha giocato, sotto al post di cordoglio dell’Inter. A testimonianza di come Brehme sia stato un campione unico, senza colori.