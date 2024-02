Lautaro Martinez, altro record nel mirino prima di Inter-Atletico Madrid

Lautaro Martinez arriva a Inter-Atletico Madrid (stasera alle 21) come ottavo cannoniere nella storia nerazzurra. Merito del gol del momentaneo 2-0 alla Salernitana venerdì scorso. E ora proprio contro i colchoneros insegue un altro record, seguendo un filo aperto sei anni fa.

NUOVO INCROCIO – Nella storia di Lautaro Martinez con l’Inter, l’Atletico Madrid ritorna ancora una volta. L’argentino sembrava destinato infatti agli spagnoli, prima di firmare coi nerazzurri nel 2018. E proprio contro i colchoneros firmò uno dei primi gol in maglia Inter, in un’amichevole della stessa estate (qui gli highlights). E oggi, 269 presenze e 125 reti dopo, Lautaro Martinez ritrova l’Atletico Madrid con uno status inimmaginabile sei anni fa. E un altro record nel mirino.

SCALA EUROPEA – In questa Champions League, Lautaro Martinez ha “solo” 2 gol all’attivo, che portano a 12 il suo conto totale nella manifestazione. E agli ottavi ne ha segnato solo uno in carriera. Parliamo ovviamente di quello che valse la vittoria per 1-0 in casa del Liverpool, nel 2022. Un gol tanto bello quanto inutile, dato che non bastò per superare il turno. Stasera quindi il Toro è chiamato a incidere come sta facendo vedere in campionato (20 reti in 22 presenze). Anche perché con una sola rete Lautaro Martinez diventerebbe il quinto miglior marcatore europeo dell’Inter (al pari di Romelu Lukaku, a quota 16). E raggiungerebbe il connazionale Julio Cruz, sul podio dei cannonieri nerazzurri in Champions League con 13 gol. Con Sandro Mazzola (12 reti) e Adriano (18) abbastanza raggiungibili. Altri record per il capitano dell’Inter, che non vede l’ora di scrivere altre pagine indelebili nella storia nerazzurra.