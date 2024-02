Morata, ma l’infortunio? Solita pretattica. D’altronde è un ex Juventus…

Alvaro Morata, l’uomo più atteso dai tifosi dell’Atletico Madrid. Contatti stretti in estate per un eventuale passaggio all’Inter, poi lo spagnolo ha ripreso a godersi l’esperienza madrilena con i colori biancorossi. Adesso una notte di Champions League per provare a cambiare il destino.

OCCHI APERTI – Diego Pablo Simeone, nonostante l’incertezza sia alta, ci pensa e magari rischierà anche la giocata per sorprendere il suo amico Simone Inzaghi. Stiamo parlando di un eventuale inserimento dal primo minuto di Alvaro Morata con la maglia da titolare nella sfida di questa sera tra Inter e Atletico Madrid. Nonostante le chance di vederlo dal primo minuto siano bassissime, l’idea di Simeone per partire avvantaggiato contro una corazzata come l’Inter è quella di giocare di anticipo e ingannare tutti ancor prima del fischio d’inizio. Da qui l’idea – folle – di affidarsi allo spagnolo insieme a Griezmann per guidare l’attacco dei Colchoneros. Una scelta difficile da pensare e da mettere in campo anche perché lo spagnolo – ex Juventus – è rientrato nei ritmi del gruppo solo nell’ultimo allenamento di ieri. Lo stesso allenamento che gli ha permesso di strappare la convocazione in extremis.

CHISSÀ – La speranza dei tifosi dell’Atletì è quello di vederlo sicuramente in campo, titolare o non. Con un recupero lampo, il pallino della maglia da titolare sarà sciolto in serata quando il tecnico dei rojiblancos leggerà la formazione nella pancia di San Siro. Solo a quel punto capiremo se Simeone si sarà affidato all’esperienza di Morata che ha già segnato ai nerazzurri con la maglia della Juventus o se sarà il jolly Marcos Llorente a prendere posto accanto al francese.