Cosmi: «Inter, Champions League e campionato due sport diversi!»

Cosmi avvisa l’Inter in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Per l’allenatore col campionato c’entra poco.

DUE SPORT DIVERSI − A Radio Serie A, Serse Cosmi si esprime sul match di San Siro: «La sensazione è che non più quell’Atletico rognoso, però credo abbia aggiunto di più. Per l’Inter sarà durissima. Difficile vincere il triplete perché tra campionato e Champions League ci sono due dimensioni completamente diverse. Sono due sport differenti. Devi interpretare le partite in maniera diversa da quelle in campionato. Quello che sta facendo in campionato è solo propedeutico di quello che dovrà fare in Champions. Perché giocherà con avversari diversi, arbitraggio diverso, ambienti diversi. L’Inter dovrà calarsi nella parte».