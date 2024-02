Brehme sarà ricordato dall’Inter contro l’Atlético Madrid: la decisione

L’Inter ricorderà Brehme nella partita di stasera contro l’Atlético Madrid. La decisione del club arriva immediata, a seguito della notizia della scomparsa a sessantatré anni del campione tedesco.

IL RICORDO – “La squadra nerazzurra indosserà il lutto al braccio nel match con l’Atlético Madrid per ricordare il grande campione tedesco”. Questo il post dell’Inter su Twitter, per annunciare il saluto che ci sarà anche in campo per Andreas Brehme, una leggenda non solo dell’Inter ma del calcio mondiale scomparso stanotte. Da capire se, in aggiunta, la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League sarà preceduta da un minuto di silenzio.