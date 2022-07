Moriero: «Bellanova come me? Delle differenze. Lukaku gran colpo Inter»

Francesco Moriero, CT delle Maldive ed ex centrocampista dell’Inter, ha parlato dei nuovi acquisti, Bellanova ufficiale da ieri (vedi articolo) e il gran rientrante Lukaku.



IL NUOVO ACQUISTO – Queste le parole di Francesco Moriero, CT delle Maldive ed ex centrocampista dell’Inter, su Raoul Bellanova rispondendo a una domanda rivoltagli da un tifoso tramite le storie di Instagram: «Quanto può dare all’Inter e se può essere il nuovo Moriero? Bellanova è un ragazzo giovane ed è molto promettente. Lui è più un quinto di difesa. Ha forza, sa spingere e sa arrivare sul fondo. Io ero più offensivo e imprevedibile».

LUKAKU – Moriero su Romelu Lukaku: «Farà bene? Per me l’Inter ha fatto un grande colpo di mercato con Lukaku sia dal punto di vista economico che di qualità del giocatore, lui sta tornando, si è messo in gioco con i tifosi e li dovrà riconquistare con i goal».