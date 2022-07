Foscarini: «Dybala all’Inter dove lo metti? Discorso non solo tecnico»

Ieri hanno fatto molto discutere le parole di Marotta su Dybala (vedi articolo). L’allenatore Foscarini, ospite di Sportitalia, mette dei dubbi su dove potrebbe giocare l’argentino nell’Inter di Inzaghi.

MOLLATO DA TUTTI – Sul futuro di Paulo Dybala ci sono ancora molti dubbi. Questo fa riflettere Claudio Foscarini: «Noto che non c’è grande convinzione su questo giocatore. A volte si parla del Milan, o dell’Inter che sembrerebbe la squadra più vicina, ma da più componenti non noto convinzione su questo giocatore. È un profilo che piace a tutti, però nessuno fa un passo importante. Il fatto anche che la Juventus se ne sia liberata così facilmente mi fa anche pensare che non sia un discorso tecnico, ma anche di funzionalità all’interno della squadra. L’Inter ha tanti giocatori: all’interno del modulo di Simone Inzaghi dove lo metti? Io lo vedrei dietro le due punte, perché è un giocatore che deve essere liberato per la sua fantasia. Proporlo come giocatore nel 3-4-1-2 per me sarebbe l’ideale, però dev’essere funzionale. Qualche dubbio lo crea sotto l’aspetto caratteriale e degli infortuni. La sensazione è che Giuseppe Marotta, prendendo Romelu Lukaku, abbia cambiato strategia».