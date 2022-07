FOTO – Corrado entusiasta alla Ternana: «Pronto per questa nuova esperienza!»

Niccolò Corrado, giovane di proprietà dell’Inter, è ufficialmente un giocatore della Ternana (vedi QUI). Il calciatore ha commentato entusiasta.

NUOVA ESPERIENZA – Niccolò Corrado commenta il suo trasferimento alla Ternana: «Felicissimo e pronto per iniziare questa nuova avventura. Ringrazio chi mi sta dando questa opportunità, non vedo l’ora di ripagare la fiducia in campo, sudando per questa maglia fino all’ultimo secondo».

