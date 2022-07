Moretti: «Bremer, ferita Inter. Ma davanti certe cifre non si può competere»

Moretti, ospite negli studi di Sportitalia, si è espresso su Bremer. Il giocatore, da tempo in orbita Inter, è stato acquistato dalla Juventus per una cifra complessiva di 50 milioni di euro

FERITA − Michele Moretti commenta il mancato arrivo di Bremer all’Inter: «Prendere Bremer era un bel colpo per la difesa dell’Inter. Non solo perché era giovane, ma perché era stato l’MVP dell’ultima stagione. L’Inter ha subito una doppia ferita anche perché è andato alla Juventus, dopo mesi di trattative. Bisogna però andare in contro alle parole di Beppe Marotta, l’Inter non può superare certe cifre, normale che se la Juventus mette una cifra di 50 milioni di euro l’Inter cali la testa e ne prenda atto».